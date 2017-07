Auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden ist am Mittwochmorgen ein Transporter auf ein Stauende aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, prallte der 22 Jahre alte Fahrer mit seinem Wagen auf einen Sattelzug. Wie durch ein Wunder wurde der Mann nur leicht verletzt. Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die Ladung des Transporters flog durch den Zusammenstoß teilweise auf die Fahrbahn. In den Paketen waren elektrische Geräte, die nach Einschätzung eines Sachverständigen einen Wert von rund 170.000 Euro hatten. Am Transporter entstand ein Totalschaden. Die Schadenssumme an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 60.000 Euro.