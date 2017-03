Das Landgericht in Bautzen hat einen 23-jährigen Mann wegen Beihilfe zur Brandstiftung und versuchter schwerer Körperverletzung verurteilt. Wie das Gericht mitteilte, muss er für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Wegen einer psychischen Erkrankung gingen die Richter von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.



In Begleitung zweier Komplizen hatte der aus Polen stammende Mann im Juni vorigen Jahres die Lagerhalle einer Estrichfirma in Pulsnitz mit angezündet. Die Halle brannte aus, es entstand ein Sachschaden von rund einer halben Million Euro. Nach der Brandstiftung lieferte sich das Trio eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei der ein Polizist beinah überfahren wurde.