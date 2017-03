In Bautzen sind vier Männer wegen des Erwerbs und Handels von Crystal zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Ein fünfter erhielt eine Bewährungsstrafe. Ohne Geständnis wären die Strafen höher ausgefallen. Bei vier der fünf Angeklagten sah die große Jugendstrafkammer des Landgerichtes es als erwiesen an, dass diese mit der Droge Crystal gehandelt haben. Sie hätten sie in Tschechien erworben, nach Deutschland gebracht und in Bautzen verkauft. Einer der Angeklagten habe dies in 110 Fällen getan, dafür erhielt er mit drei Jahren und sechs Monaten die höchste Freiheitsstrafe. Sie lag aufgrund der großen Mengen sogar über dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.