Die Kammer sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten am 27. Oktober 1996 in Zittau einen 46 Jahre alten Mann mit Schlägen und Tritten so sehr verletzt haben, dass er an seinem eigenen Blut erstickte. Das Gericht geht davon aus, dass die drei Männer vor der Tat in Streit gerieten. Es soll darum gegangen sein, wer den Getränkenachschub besorgt. Die beiden Verurteilten schlugen dann im Alkoholrausch auf ihr 46 Jahre altes Opfer ein, ohne jedoch den Mann töten zu wollen. Die Leiche hatten die Täter in einer Mülltonne an den Fluss Mandau gebracht und ausgekippt. Dort wurde sie von Unbeteiligten gefunden.