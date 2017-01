Die Richter am Landgericht in Bautzen haben fast genau drei Jahre nach der Tat ihr Urteil gegen Mihail A. gesprochen. Er muss wegen schwerer Brandstiftung und vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen für vier Jahre ins Gefängnis. Am 21. Januar 2014 hatte der gebürtige Bulgare ein Feuer in einer Dönerproduktionshalle in Hoyerswerda gelegt. Für deren Besitzer hatte er gearbeitet. Das Feuer breitete sich damals schnell aus, auch weil Benzin als Brandbeschleuniger eingesetzt wurde. So schnell, dass der Rauch bald die darüber liegende Wohnung des Firmeninhabers erreichte. Dort hielten sich dessen beiden kleine Kinder und die Lebensgefährtin auf. Die Kinder erlitten eine Rauchgasvergiftung, am Gebäude entstand ein Schaden von rund 700.000 Euro. Bis heute steht es wegen der Brandschäden leer.