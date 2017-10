Mutmaßliche Autodiebe haben im Osten Sachsens binnen einer Woche mehrmals Polizeikontrollen durchbrochen und dabei auch Beamte in Gefahr gebracht. Ein Brennpunkt ist dabei die Autobahn 4 zwischen Dresden und Görlitz. Im jüngsten Fall lieferte sich ein Unbekannter dort am frühen Montagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Nach Behördenangaben wollte eine Streife auf der A4 Richtung Görlitz ein Fahrzeug im Tunnel Königshainer Berge stoppen. Der Fahrer gab jedoch Gas, raste bis zum Anschluss Kodersdorf, dann über die B115 und eine Kreisstraße bis in die Ortschaft Wiesa. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Zaun und einem Stromkasten. Als die verfolgenden Beamten eintrafen, fanden sie nur das leere Auto vor. Es war in Bischofswerda gestohlen worden. Zwar konnte der Dieb bisher nicht gefunden werden, allerdings wurde er bei seiner rasanten Flucht geblitzt - und lieferte der Polizei damit ein Fahndungsfoto.

Gefährlich wurde es für zwei Bundespolizisten zwei Tage zuvor bei einer Kontrolle in Zittau. Sie wollten ein Richtung Grenze fahrendes Auto stoppen. Dieses hielt jedoch nur kurz an und schoss dann mit Vollgas davon. Die auf der Straße stehenden Beamten konnten sich nur durch einen beherzten Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Die Verfolgung blieb ergebnislos. Die Kennzeichen des Wagens gehörten laut Polizei zu einem anderen, stillgelegten Fahrzeug und wurden bereits an einem weiteren Wagen verwendet. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass das Fluchtfahrzeug gestohlen wurde.