Einstimmige Abwahl Wrucks als NPD-Chef

Das ist der Mann, mit dem Vize-Landrat Witschas vertraulich chattete: Der ehemalige NPD-Kreisvorsitzende für Bautzen, Marco Wruck. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Rechtsextreme Marco Wruck war in dieser Zeit als NPD-Vorsitzender bereits abgewählt. Das zumindest erklärte der neue NPD-Chef Kühn dem MDR: "Die Abwahl Wrucks wurde am 4. August einstimmig in Riesa beschlossen." Ursprünglich sei Wruck schon früher abgesetzt gewesen, doch weil er Widerspruch eingelegt habe, sei die Abwahl noch einmal bestätigt worden sein. Er, Kühn, habe den Kreisvorsitz offiziell bereits seit dem 28. Juli inne. Kurzum: Witschas trifft sich erst mit dem stadtbekannten Rechtsextremen Ex-NPD-Chef Wruck. Kurz darauf wird er von dem neuen NPD-Chef Kühn kontaktiert, der ihm die Abwahl des alten NPD-Funktionärs Wruck mitteilt. Ganz schön viel NPD um Witschas herum. Landratsamt-Referent Schilling weist die Vorwürfe strikt zurück: "Der Kontakt zwischen Witschas und Kühn ist überhaupt kein neuer Vorgang, er fällt in die Zeit der Chat-Protokolle." Danach habe er sich von der NPD distanziert.

"Enormes Mobilisierungspotenzial" mit 30.000 Facebook-Freunden

NPD-Landeschef Jens Baur mit NPD-Ex-Kreischef Marco Wruck am 11. September in Bautzen. Bildrechte: Twitter Nach Aussagen verschiedener Insider trifft das Problem tatsächlich auf eine doppelbödige Gemengelage - sowohl auf Seiten der NPD als auch im Landratsamt. Einerseits gibt es in der NPD offenkundig parteiintern Streit um den NPD-Rauschmiss von Wruck. Andererseits hegt der gut vernetzte Rechtsextreme immer noch enge Kontakte zur Partei. Erst am 11. September erscheint ein Bild bei Twitter, das Wruck mit dem NPD-Landeschef Jens Baur in Bautzen zeigt. Wruck hat mit knapp 30.000 Facebook-Freunden mehreren unabhängigen Aussagen zufolge ein enormes Mobilisierungspotenzial. Er nutze dies auch intensiv für Hetze und Gewaltaufrufe, heißt es.

Schwerfällige Distanzierung durch das Landratsamt

Im Landratsamt wiederum ist der Umgang mit Witschas umstritten. "Witschas wird als Nachfolger des Landrats aufgebaut", erklärt der SPD-Kreistagsabgeordnete Sven Scheidemantel. "Über den Posten des 1. Beigeordneten soll er in das Amt rutschen." Das erklärt zumindest, warum Landrat Harig trotz großer Kritik an seinem Vize festgehalten will und das Landratsamt bis jetzt schwerfällige Distanzierungen einräumt. Auf die Frage, ob das Amt weitere NPD-Kontakte Witschas akzeptieren werde, hieß es zweimal: "Gespräch und Chat waren rein anlassbezogen, darüber hinaus hat es keine Gespräche mit der NPD gegeben und wird es auch nicht geben." Erst nach einer dritten Nachfrage erfolgte die Aussage: "Gespräche mit der NPD sind nicht akzeptabel."

SPD: Witschas ist nicht zu halten

Für SPD-Politiker Scheidemantel ist nicht nur das Verhalten Witschas sondern auch Position des Landrates respektive des Landratsamtes unhaltbar: "Witschas ist nicht zu halten. Sowohl die CDU als auch die Landtagsspitze müssen sich gegen den rechten Rand abgrenzen, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird", erklärte er. Das sei keine Frage von Image, sondern von Glaubwürdigkeit. "Ein Landkreis macht mit Verfassungsfeinden gemeinsame Sache, das geht überhaupt nicht, das ist völlig unakzeptabel." Zudem sei das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt von Seiten der Flüchtlingsverbände und Integrationsbündnisse gravierend erschüttert. "Viele Menschen fürchten, dass ihre Daten und Klarnamen über das Amt an die NPD-Kader und andere rechtsextreme Gruppen gelangen."

Flüchtlingshelfer entsetzt über Kontakt mit der NPD

Das Bündnis "Willkommen in Bautzen" hat das Vertrauen in das Landratsamt verloren. Bildrechte: Facebook/Wilkommen in Bautzen e.V. Erst in der vergangenen Woche hatte sich der Verein "Willkommen in Bautzen" vor einem Treffen in einem Brief an den Landrat gewandt: "Wir sind uns nicht mehr sicher, ob unsere Interessen, unsere Ziele, unsere Daten und unsere Meinungen im Landratsamt gut aufgehoben sind und vertraulich behandelt werden", hieß es dort. "Wir sind entsetzt darüber, dass das Führungspersonal des Landratsamtes sich über private Kanäle intensiv und fortwährend über dienstliche Angelegenheiten mit einem bekannten Neonazi austauscht, der übrigens namentlich im Verfassungsschutzbericht genannt wird."

Landrat gesteht Probleme mit Rechtsextremen ein

Landrat Michael Harig gesteht Probleme mit Rechtsextremismus ein, laviert jedoch in dieser Situation. "Auch im Landkreis Bautzen müssen wir Probleme mit rechtsextremen Gruppierungen konstatieren sowie mit Gruppen, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken", erklärt er. "Für eine wie auch immer geartete Fremdenfeindlichkeit habe ich absolut kein Verständnis und werde diese auch weiterhin nicht dulden." Gleichzeitig nimmt er seinen durch den NPD-Kontakt populär gewordenen Vize Witschas weiter in Schutz. "Udo Witschas und das Landratsamt sind weder rechtsextrem oder in der Gesamtheit gar Nazis."

Landrat Harig gesteht Rechtsextremismus-Probleme in Bautzen ein. Trotzdem hält er bislang an seinem durch den NPD-Kontakt populär gewordenen Vize fest. Bildrechte: IMAGO Erstmals kritisierte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich den NPD-Kontakt des Vize-Landrats scharf. In einem Interview mit dem Tagesspiegel erklärte Tillich, er habe sein Unverständnis über das Vorgehen seines Parteifreundes geäußert und bleibe dabei: "Das ist überflüssig. Man braucht mit der NPD nicht über Deeskalationsstrategien zu reden. Aber das sind Gott sei Dank Einzelfälle." Witschas hatte seine NPD-Kontaktaufnahme damals unter anderem damit begründet, für eine Deeskalation in Bautzen sorgen zu wollen.

Witschas noch immer für junge Flüchtlinge zuständig

Inwieweit sich Witschas in Zukunft als Bautzens Vize-Landrat halten kann, wird auch eine anberaumte Sondersitzung am 18. September zeigen. Die Fraktion von Linken, SPD und Grünen hatte dort unter anderem die Abwahl und auch Degradierung Witschas vom 1. zum 2. Beigeordneten gefordert. Während ersteres durch den geringen Stimmen-Einfluss der Fraktion als relativ unwahrscheinlich gilt, scheint die Absetzung Witschas zum 2. Beigeordneten als realistisch. Bei seiner Berufung habe er lediglich eine Mehrheit von einer Stimme erlangt. Gleichzeitig solle bei der Sitzung über die Ansiedlung des Jugendamtes entschieden werden. Bislang liegt dessen Zuständigkeit und somit die Verantwortung für die minderjährigen Flüchtlinge im Landkreis Bautzen noch immer beim Vize-Landrat Witschas. NPD-Maikundgebung und Gegendemo in Bautzen Bildrechte: MDR/Dan Hirschfeld