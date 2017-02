Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow hat am Freitag dem neuen leitenden Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Görlitz, Josef Bauer, feierlich in sein neues Amt eingeführt. Bauer wurde 1955 in Neukirchen in Ostbayern geboren. Nach einem Jurastudium in Regensburg trat er zum 1. Juni 1985 in den höheren Justizdienst des Freistaates Bayern ein. In den folgenden Jahren war er als Strafverfolger unter anderem in Ingolstadt und München tätig, als Richter arbeitete an den Amtsgerichten in Chemnitz und Hoyerswerda. Später wurde er Direktor des Amtsgerichtes Hoyerswerda. 2008 erfolgte die Ernennung zum Vizepräsidenten des Landgerichts Chemnitz und schließlich zum Präsidenten des Sozialgerichts Leipzig.