An den Öffnungszeiten will die Stadtverwaltung deshalb künftig festhalten. Der Beginn um 10 Uhr werde bleiben, schon wegen der Touristen und der Leute, die von den umliegenden Dörfern mit dem Bus zum Markt kommen, sagt Marktmanager Andreas Hennig. Auch wenn einige Betreiber ihre Buden lieber erst 11 Uhr öffnen würden. Und abends können die Händler wie sie wollen bis 20 Uhr und die Gastronomen sogar bis 22 Uhr öffnen. "Damit haben wir einen guten Kompromiss gefunden, der sich bewährt hat", findet Hennig.

Ein Urgestein auf dem Bautzener Weihnachtsmarkt ist Manfred Lüdtke. Seit 16 Jahren ist er mit seinem Glühweinstand dabei. Jeden Donnerstag läuft bei ihm der Film "Die Feuerzangenbowle". Dazu gibt's das beliebte Getränk. Seinen diesjährigen Umsatz auf dem Markt schätzt der Gastronom als durchschnittlich ein. "Es gab schon bessere Jahre", sagt er. Verbesserungswürdig, so Lüdtke, sei das weihnachtliche Flair rund um den Hauptmarkt vor dem Rathaus. "Die städtischen Gebäude sind überhaupt nicht geschmückt und beleuchtet. Da könnte die Stadt mehr tun", kritisiert der Wahl-Bautzener.

Andreas Hennig weist die Kritik zurück. Es gebe ein bestehendes Schmuckkonzept für die Stadt. Und das sehe nicht vor, dass die städtischen Gebäude geschmückt werden. Außerdem sei es eine finanzielle Frage. "Und es ist fraglich, ob Schwibbögen auf den Fenstern im Rathaus oder in anderen Gebäuden den Wenzelsmarkt aufwerten", sagt Hennig.

In zweieinhalb Monaten beginnen die Vorbereitungen für den nächsten Wenzelsmarkt. Es werden wieder 90 Buden, davon etwa 30 mit gastronomischen Angeboten und rund 60 mit Händlern, zugelassen. Etwa 150 Bewerbungen hat der Marktmanager jedes Jahr auf dem Tisch. Gibt es mehrere gleiche Anbieter, entscheidet das Los. "Wir werden weiter daran arbeiten, wie wir den König Wenzel – nach dem der Bautzener Weihnachtsmarkt benannt ist – noch besser in den Markt integrieren können", erzählt Andreas Hennig.

Unter dem Motto "Findet König Wenzel" sollten dieses Jahr die Besucher eine Mini-Statue des Namensgebers in acht Geschäften und Ständen rund um den Weihnachtsmarkt finden und ein Foto von sich und der Figur an die Stadt schicken. Etwa 40 Leute machten mit. Der Hauptgewinn war ein Ausflug zum Schloss Wackerbarth mit Übernachtung. Nächstes Jahr gibt es eine andere Aktion. "Vielleicht machen wir wieder einen Bratwurst-Wettbewerb", deutet Hennig an. Der Wettbewerb war vor einigen Jahren bei den Marktbesuchern sehr gut angekommen. Auch ein neues Tassenmotiv wird es 2017 geben. Es ist die 21. Edition und es wird eine weiße Tasse sein.