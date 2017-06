Muslime in Görlitz müssen weiter auf einen eigenen Gebetsraum warten. Das Verwaltungsgericht Dresden untersagte in zwei am Freitag veröffentlichten Beschlüssen die Nutzung eines ehemaligen Ladenlokals als Kultur-, Bildungs- und Gebetsstätte. Dies sei nur mit einer baurechtlichen Genehmigung möglich. Über einen Antrag des Pächters, der islamnahen Initiative "Sächsische Begegnungsstätte", zur Umnutzung des ehemaligen Geschäftslokals habe die Stadt Görlitz noch nicht entschieden, hieß es weiter. In Görlitz leben mehrere Hundert Muslime.