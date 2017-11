Die Oberlausitz-Kliniken wollen die Geburtenstation in Bischofswerda Ende Dezember schließen. Bildrechte: dpa

Für den Erhalt der Geburtenstation in Bischofswerda hat der örtliche Wirtschaftsförderverein spontan ein Bürgerbegehren gestartet. Innerhalb von nur vier Tagen sind rund 3.700 Unterschriften zusammengekommen. Die Listen wurden auf einem Bürgerforum am Montagabend an einen Vertreter des Landratsamtes Bautzen übergeben. Bei dem Bürgerforum forderten die Bischofswerdaer die Schließungsentscheidung für ein Jahr auszusetzen und in dieser Zeit gemeinsam nach Wegen zu suchen, um das Problem zu lösen.

"Der Region wurden sukzessive Dinge gestrichen, die für das Leben hier relevant und wichtig sind", kritisiert Steffen Thiele, Vorsitzender von Bischofswerdas Wirtschaftsförderverein, im gespräch mit MDR SACHSEN. Als Beispiele nennt er das privatisierte Kulturhaus, was daraufhin pleite ging und Außenstellen von Landkreis und Arbeitsamt, die es in der Stadt nicht mehr gibt. Die Bürger hätten die Befürchtung, dass ihre Stadt in die Bedeutungslosigkeit absinkt, die Region abgekoppelt werde. Nachdem 2013 bereits die Frauenklinik in Sebnitz geschlossen wurde, wäre ein Aus der Geburtenstation in Bischofswerda fatal, findet Thiele. Frauen aus Sebnitz würden eher auf Kamenz und Dresden ausweichen als nach Bautzen zu fahren, ist er überzeugt.

Harter Schlag für die Familien im Umland