In der DDR gab es den berüchtigten Fünfjahresplan. Auch wenn die DDR seit Jahren Geschichte ist, im Landkreis Görlitz hat eine Art "Fünfjahresplan" überlebt, im Haushalt sozusagen. Seit der Haushalt vor einem Jahr beschlossen wurde, sind die Investitionen bis ins Jahr 2021 vorausgeplant. Mehr als 90 Millionen Euro will der Landkreis insgesamt verbauen. Dazu kommen noch Millionen aus den Fördertöpfen von Land, Bund und EU. Doch es wird immer schwieriger, diese Millionen an den Mann oder Frau zu bringen.