Königsbrücker Heide Wo Sachsen am wildesten ist

Nahe Dresden liegt das einzige Wildnisgebiet Sachsens, die Königsbrücker Heide. 70 Quadtratkilometer unberührte Landschaft, in der die Natur tun kann, was sie will. Was sie daraus macht, überrascht die Experten.

So ist vor den Toren Dresdens eine Wildnis entstanden, die einmalig in Deutschland ist. Das sieht auch die Weltnaturschutzunion IUCN so, deren Experten das 70 Quadtratkilometer große Gebiet geprüft und für besonders wild befunden haben. Seit vergangenem Jahr ist die Königsbrücker Heide damit das erste und einzige offizielle Wildnisgebiet Deutschlands. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass hier statt Fischottern und Wölfen Soldaten und Panzer in der Heide unterwegs waren. Bis 1992 war das Gebiet Truppenübungsplatz und militärisches Sperrgebiet, in dem die sowjetische Armee stationiert war.