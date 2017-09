Der MDR und andere Medien hätten gern per Bild und Video aus dem Sonderkreistag in Bautzen berichtet. Die CDU-Fraktion und Teile der FDP-Fraktion lehnten dies ab. Sie wollten keine öffentliche Bildberichterstattung.

Der MDR und andere Medien hätten gern per Bild und Video aus dem Sonderkreistag in Bautzen berichtet. Die CDU-Fraktion und Teile der FDP-Fraktion lehnten dies ab. Sie wollten keine öffentliche Bildberichterstattung.

Der MDR und andere Medien hätten gern per Bild und Video aus dem Sonderkreistag in Bautzen berichtet. Die CDU-Fraktion und Teile der FDP-Fraktion lehnten dies ab. Sie wollten keine öffentliche Bildberichterstattung. Bildrechte: MDR/Benno Scholze

Auslöser für den Sonderkreistag waren die zunächst heimlichen Kontakte, die Witschas zum ehemaligen NPD-Kreisvorsitzenden Marco Wruck hatte und die später öffentlich wurden.



In einer gut 15-minütigen Rede erklärte Udo Witschas, wie es zu dem Kontakt mit Wruck via Facebook gekommen war. Er habe verhindern wollen, dass die Ereignisse um einen straffällig gewordenen jungen Libanesen in Bautzen eskalierten. Seinen privaten Facebook-Account habe er genutzt, weil Wochenende war und die Landkreisverwaltung kein Facebook-Profil habe. Interne Informationen habe er nicht weitergegeben, sagte Witschas. Sein Kontakt zum NPD-Mann sei "rein anlassbezogen" gewesen. Er tat dies, weil die rechtlichen Möglichkeiten des Landratsamtes nicht ausgereicht hätten, um zu handeln. Sein Ziel sei es gewesen, mit dem Kontakt zu Wruck auf die rechte Szene deeskalierend einzuwirken und "Schaden von Landkreis, Stadt und Region abzuwenden", so Witschas.