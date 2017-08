"Herr Witschas ist als stellvertretender Landrat nicht mehr haltbar. Sein Rücktritt ist mehr als überfällig", fordert Christin Melcher, Landesvorstandssprecherin der Grünen. Witschas verliere jedwede Hemmungen bei der Kumpanei mit NPD-Kadern, so Melcher.

Als völlig inakzeptabel bezeichnet die Bautzner Bundestagsabgeordnete der Linken, Caren Lay, dass der erste Beigeordnete und damit zweithöchste Repräsentant eines Landkreises mit einem vorbestraften Rechtsextremisten privat und konspirativ chatte. "Die neuerlichen Veröffentlichungen über den Chat-Verlauf zwischen Witschas und Wruck strafen unseren stellvertretenden Landrat der Lüge. Es wird deutlich, dass es sehr wohl Abstimmungen zwischen beiden über ihr Agieren gegenüber Medien gab und wohl auch eine größere inhaltliche Nähe, als es Witschas bislang zugegeben hat", so Lay. Witschas sei auf billigen Stimmenfang am rechten Rand gegangen und beschädige so die Demokratie und die Stadt Bautzen.

Die Generalsekretärin der SPD, Daniela Kolbe, sieht hier einen handfesten Skandal: "Der Vize-Landrat und CDU-Politiker Witschas hat an einen Funktionär einer verfassungsfeindlichen Partei Insider-Informationen weitergegeben und Absprachen getroffen."Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich müsse aufpassen, dass seine klaren Worte über das Problem des Rechtsextremismus in Sachsen damit nicht zu leeren Worthülsen werden. Sie warnte die CDU davor, das Problem auszusitzen.

Auch der einstige Polizeichef von Bautzen, Roland Fleischer, Chef der Fraktion SPD/Grüne im Kreistag, hält Witschas für nicht mehr haltbar: Dass sich ein amtierender Landrat so vertraut mit der NPD auseinandersetzt, bestärke den Eindruck rechtsradikaler Unterstützung in höchsten Ämtern der CDU und in diesem Landkreis. "Ich fordere Herrn Harig - den richtigen Landrat - auf, den Rücktritt von Witschas voranzutreiben", so Fleischer.

Regierungssprecher Ralph Schreiber teilte am Freitagvormittag mit, dass Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich mit dem Landrat Michael Harig telefoniert hat und sich über die Vorwürfe informieren ließ. Tillich betrachte die Vorkommnisse in Bautzen mit Sorge. Er habe auch sein Unverständnis deutlich gemacht und um eine zügige Klärung der Vorkommnisse gebeten, so der Sprecher.

Udo Witschas erklärte am Nachmittag MDR SACHSEN, dass er Rücktrittsforderungen für nicht gerechtfertigt hält. Er habe keine dienstlichen Vorschriften oder Dienstgeheimnisse verletzt. Das sei intern geprüft worden. "Ich möchte mich entschuldigen, wenn die Art der Kommunikation sicherlich etwas außergewöhnlich war. Und vielleicht für viele Menschen abstoßend gewirkt hat", so Witschas.