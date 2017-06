Bernsdorf Alte Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Bernsdorf bei Hoyerswerda ist am frühen Dienstagmorgen eine 89-jährige Frau ums Leben gekommen. In ihrer Wohnung brach ein Feuer aus, die pflegebedürftige Frau verbrannte. Angeblich hatten Nachbarn vor Ausbruch des Feuers einen lauten Knall gehört. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz ist die Brandursache noch unklar. Ein technischer Defekt werde nicht ausgeschlossen.