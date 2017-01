Landkreis Görlitz "Problemwolf" erstmals zum Abschuss freigegeben

Sachsen gibt erstmals einen Wolf zum Abschuss frei. Wie das Umweltministerium in Dresden mitteilte, erteilte das Landratsamt Görlitz für die offiziell als "Entnahme" bezeichnete Aktion eine Ausnahmegenehmigung. Das betreffende Tier sei in den vergangenen Monaten immer wieder in Siedlungsbereichen des Landkreises aufgetaucht und habe nach Futter gesucht. Der knapp zweieinhalbjährige Wolfsrüde stamme aus dem "Ruszow-Rudel", dessen Territorium sich direkt angrenzend an Sachsen befindet.