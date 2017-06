Landkreis Görlitz Wolfsangriff auf Kälber?

Innerhalb weniger Tage sind im Landkreis Görlitz drei junge Kälber gerissen worden. Das bestätigte Jana Endel vom Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen". Ob die Tiere von Wölfen angegriffen wurden, sollen jetzt Gutachten klären. Die Agrargenossenschaft Klitten hat durch den mutmaßlichen Wolfsangriff auf eine Mutterkuh-Herde zwei neugeborene Kälber verloren. Laut Genossenschaftschef Maik Apelt seien die beiden toten Tiere Montagfrüh gefunden worden. Der zweite Vorfall ereignete sich bereits in der Ende vergangener Woche. Dort fand man in Niederseifersdorf ein sieben Tage altes Kalb tot auf. In beiden Fällen waren Rißgutachter des Landkreises Görlitz vor Ort, um den Schaden zu aufzunehmen. Jetzt sind die Tiere in der Landesuntersuchungsanstalt für Gesundheits- und Veterinärwesen in Dresden.