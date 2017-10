"Ein bitterer Anblick war das": Damwildzüchter Patrick Harig aus Cunewalde bei Bautzen hat bereits zum zweiten Mal mehrere Tiere an den Wolf verloren. Als der 26-Jährige Ende vergangener Woche sein Gehege betrat, lagen die Tierkadaver auf der ganzen Fläche verteilt. So wie vor anderthalb Jahren, als der Wolf das erste Mal in das Gehege kam. Der Gutachter vom Landratsamt bestätigte dann seine Vermutung: Ein oder mehrere Wölfe haben vergangene Woche die sieben Tiere gerissen, unter denen auch eine Mutterkuh und Kälber waren.