Die Verbreitung der Wölfe in der Lausitz ist relativ stabil. Wie das Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen" mitteilte, wurden im Monitoringjahr 2015/2016 im Freistaat Sachsen 15 Rudel, drei Paare und ein ortstreues Einzeltier nachgewiesen. Vom Cunewalde Rudel gebe es aktuell keine Nachweise mehr, hieß es. Die Wolfsforscher sind sich auch nicht sicher, ob das Spremberger Rudel noch existiert, das bis zum sächsischen Schleife aktiv war. Es wurden allerdings auch genetische Spuren von neuen Tieren entdeckt, die keiner der bekannten Gruppen zuzuordnen sind. Offenbar haben sich die Wölfe inzwischen so etabliert, dass nicht mehr jedes Tier automatisch erfasst wird.

Hat die Lausitz einen Problem-Wolf?

Seit wenigen Wochen erreichen das Wolfsmanagement immer wieder Meldungen über einen Wolf, der in Siedlungen nach Futter sucht und den Menschen dabei sehr nahe kommt. Betroffen sind Grundstücke in den Ortschaften Teicha, Neuhammer und Alte Ziegelei bei Rietschen. Anwohner wurden aufgerufen, keine Essensreste auf Komposthäufen zu entsorgen. Diese locken das Tier an. Nach Experteneinschätzung handelt es sich um denselben Wolf, der bereits im Sommer ein abgezogenes Wildschweinfell von einem Grundstück bei Rothenburg in der Oberlausitz in ein Waldstück schleppte. Genetische Untersuchungen identifizierten den Rüden als ein Jungtier aus dem polnischen Ruszow-Rudel. Der Wolf ist nach Erkenntnissen polnischer Forscher als Welpe von Menschen gefüttert worden.



Eine Gefahr für Menschen bestehe dennoch nicht. Der Wolf verzieht sich immer dann, wenn Personen in seiner Nähe auftauchen. Trotzdem sei sein für Wildtiere untypisches Verhalten unerwünscht und für die Anwohner vor Ort nicht dauerhaft zumutbar, hieß es aus dem Kontaktbüro. Man wolle die Situation beobachten und sich mit Behörden abstimmen. Bildrechte: LUPUS

44 Wolfsangriffe auf Nutztiere

Schutzhunde können Wölfe auf Abstand halten. Bildrechte: NABU Deutschland/ K. Karkow Im vergangenen Jahr wurden dem sächsischen Wolfsmanagement insgesamt 71 Übergriffe auf Nutztiere gemeldet, davon konnte in 44 Fällen der Wolf als Verursacher festgestellt oder zumindest nicht ausgeschlossen werden. Bei den Übergriffen durch Wölfe wurden 219 Nutztiere getötet, 15 sind vermisst und 19 weitere wurden verletzt. Bei den geschädigten Nutztieren handelt es sich um 222 Schafe, vier Ziegen, drei Rinder und 24 Wildtiere aus Gattern. Tierhalter können mit öffentlicher Förderung ihre Herden schützen.



Unterdessen haben sich im vergangenen Jahr auch Stimmen gemehrt, die einen regulierenden Eingriff in die Wolfspopulationen fordern. Bisher lehnen das die zuständigen Landes- und Bundesbehörden ab.

Drei Wölfe in neuen Gebieten aufgetaucht

Wölfe ziehen seit einigen Jahren schon westwärts und erreichen auch in Sachsen neue Gebiete. Nachweise von einzelnen Wölfen außerhalb etablierter Territorien gab es 2016 im Bereich des Wermsdorfer Forstes im Landkreis Nordsachsen, bei Hohnstein in der Sächsischen Schweiz sowie in Tschechien an der Grenze zum Erzgebirgskreis bei Königswalde.



Im Freistaat Sachsen wurden im Jahr 2016 insgesamt neun tote Wölfe von der Biologen erfasst. Davon kamen fünf Wölfe durch Autounfälle ums Leben, wobei in einem Fall der Wolfswelpe den Zusammenstoß überlebte und anschließend, aufgrund seiner schweren Verletzungen, eingeschläfert wurde. Bei der späteren Untersuchung stellte sich heraus, dass das Tier bereits einmal angeschossen worden war. Zwei Wölfe starben eines natürlichen Todes: beide Tiere waren stark abgemagert und wiesen entzündete Verletzungen auf. In zwei Fällen blieb die Todesursache unklar.