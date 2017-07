Jenseit der Neiße wird heftig über die neue Politik in Polen und ihre Folgen diskutiert. Die Regierungspartei - "Recht und Gereichtigkeit", kurz PIS - stellt politisch unbequeme Mitbürger kalt oder drängt sie ins berufliche Abseits. Erstaunt registrieren Oberlausitzer, dass ihre langjährigen Ansprechpartner in Polen über Nacht ausgetauscht worden sind. Doch nicht nur an Chefsesseln versucht die Regierungspartei zu sägen.

Lappalie als Vorwand

Arkadiusz B. kann es nicht glauben. Er wird als polnischer Zoll-Beamter in Uniform nicht mehr weiterbeschäftigt. Das wurde ihm kürzlich in einem persönlichen Gespräch von seinem neuen Chef mitgeteilt. Die Begründung: eine förmliche Lappalie vor 15 Jahren. Damals ist er einen Tag bei der Miliz mitgelaufen, um zu schauen, ob er nicht vielleicht dort arbeiten könne. Die Miliz galt lange als Hort exkommunistischer Funktionäre. Deshalb sei er nun nach Meinung seiner Vorgesetzten nicht mehr geeignet, die Zolluniform zu tragen. Er habe die Wahl, entweder für weniger Gehalt in Zivil weiterzuarbeiten oder …!



Arkadiusz B. hat verstanden. Dabei stand er als so genannter Funktionariusz (Beamter in Uniform) der polnischen Zolldirektion in Breslau jahrelang als international geschätzter Verbindungsoffizier zur Verfügung. Zu seinen Aufgabenbereichen gehörten auch die Belange der polnisch-deutschen Zollzusammenarbeit zwischen Sachsen und der Wojewodschaft Niederschlesien.

Germanist wird ausgemustert

Arkadiusz B. ist studierter Germanist, spricht perfekt Deutsch und schrieb kürzlich ein Buch über die Zeit, als Deutsche und Polen nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen 1945 und 1946 gemeinsam in Breslau zurechtkommen mussten. Seine ausführlichen Recherchen auf beiden Seiten der Grenze, brachten ihm einen Doktor-Titel ein. Doch darauf scheint sein Heimatland nicht stolz zu sein, ganz im Gegenteil.

Ich kann zwar nicht beweisen, dass es mit der neuen politischen Richtung in meinem Land zu tun hat oder mit meinem Buch, aber ich fühle mich einfach abgestraft. Arkadiusz B. Zollbeamter in Breslau

Der 45-jährige Pole ist überzeugter Europäer. Seine Fassungslosigkeit ist ihm anzumerken. "Weil man mich nicht entlassen kann, versucht man mich eben durch fadenscheinige Argumente loszuwerden." Der Zöllner will sich einer Sammelklage anschließen, die Kollegen initiiert haben und sich in einer ähnlichen Situation befinden. Viel Hoffnung haben die Kläger aber nicht, denn die Regierung hebelt gerade die Unabhängigkeit der Justiz aus.

Recht ist nicht Gerechtigkeit

So wie dem jungen Breslauer Zoll-Offizier geht es auch vielen Mitarbeitern anderer Behörden im polnischen Niederschlesien. "Wer nicht passt, bekommt einfach keinen weiteren Arbeitsvertrag mehr, was einer Kündigung gleich kommt", klagt auch Renata Sz.. Die junge Frau wechselte vor einem Jahr aus einer anderen staatlichen Behörde ins Finanzamt von Zgorzelec. Die Spezialistin weiß ebenfalls noch nicht, ob sie im Finanzamt bleiben darf.

Der Vorsitzende der polnischen Partei "Recht und Gerechtigkeit", Jaroslaw Kaczynski (M), bestimmt die derzeitige Politik in Polen. Hier bespricht er sich im Plenarsaal des Sejmgebäudes mit Abgeordneten. Bildrechte: dpa Schwierigkeiten hat auch Romek T.. Er ist in der Zgorzelecer Behörde bekannt für seine offene Art. Möglicherweise hat ihm seine kritische Meinung zur derzeitigen Regierungspolitik den Job gekostet. "Ab September brauche ich einen neue Arbeit", sagt der sympathische, studierte Staatsbeamte und lacht dabei bitter. "In unserer Behörde herrscht zur Zeit eine sehr angespannte Stimmung, jeder kämpft für sich allein. Die Angst geht um."

Unsichere Zukunft - keine berufliche Persektive

Romek T. kann nachts nicht mehr schlafen, weil er in seinem eigenen Heimatland keine berufliche Perspektive mehr sieht. Er hofft auf einen Job in Sachsen. Deshalb nimmt er an einem Crash-Kurs in Görlitz teil, um Deutsch zu lernen.



Repressalien bekommt auch die ehemalige Lehrerin Krystina R. aus einer kleinen Stadt bei Zgorzelec zu spüren. Auch sie steht der PIS-Regierung kritisch gegenüber. Krystina R. ist ein Opfer der Schulreform in Polen. Sie war Lehrerin am Gymnasium (entspricht der deutschen Mittelschule), aber die gibt es seit einigen Monaten nicht mehr. Seitdem hängt sie beruflich in der Luft.

Jetzt wollen sie mir irgendwas ans Zeug flicken, damit ich im neuen System nicht mehr übernommen werden muss. Ich bekomme keinen weiteren Arbeitsvertrag, weil ich angeblich keine anderen Klassen unterrichten könne. Krystina R. Lehrerin

"Ich halte das für einen völligen Blödsinn und sage ihnen das auch ins Gesicht, weil es die Wahrheit ist. Dagegen können sie nichts machen!" Krystina R. versucht, ihre neue Lage mit Heiterkeit zu tragen. Doch seit sie kürzlich - ungewollt - einen kleinen politischen Affront auslöste, ist ihr das Lachen doch etwas vergangen.

Die falsche Blume zur falschen Zeit

"Ich wollte unserem Kreisrats-Chef eigentlich nur zu seinem Geburtstag gratulieren und habe ihm beim offiziellen Festakt eine weiße Rose überreicht", erzählt die Lehrerin. "Alle Gäste saßen plötzlich wie versteinert da." Der hübschen Frau vom Land war entgangen, dass weiße Rosen seit Kurzem in Polen wieder eine politische Bedeutung haben. In polnischen Großstädten tragen Teilnehmer von Demonstrationen weiße Rosen als Symbol des Friedens, um gegen die PIS-Regierung in Warschau zu protestieren.

"Unser parteiloser Kreisrat fühlte sich wohl etwas kompromittiert, weil er nun politisch zwischen Baum und Borke steht. Schließlich will er sein Amt behalten", sagt Krystina R.. Möglicherweise wird ihm nun die geschenkte weiße Rose zum Verhängnis.

"Es ist schlimm, was bei uns abläuft"

Diesen Vorfall findet Romana M. komisch und würde gerne herzlich darüber lachen. Doch das Lachen bleibt der jungen Verwaltungsangestellten im Halse stecken.

Es ist wirklich schlimm, was derzeit bei uns in Polen abläuft. Ständig wird versucht, die bisher guten deutsch-polnischen Beziehungen schlecht zu reden und viele haben Angst, sich zu positionieren. Romana M. Verwaltungsangestellte

Die studierte Germanistin engagierte sich in der polnischen Kreisverwaltung unter anderem für die deutsch-polnischen Angelegenheiten. "Die derzeitige Entwicklung führe in die falsche Richtung", meint die junge Frau. "Ich empfinde es als schlimm, dass ausgerechnet Polen Stimmung gegen Europa und Deutschland macht." Auch Romana M. glaubt, dass ihre Karriere in Polen aufgrund ihrer Einstellung zu Ende ist. Deshalb hält sie bereits nach einem Arbeitsplatz in Görlitz Ausschau.

Zusammenleben an der Neiße wird schwieriger

An der Neiße drohen die deutsch-polnischen Beziehungen abzukühlen. So wurden seitens der polnischen Polizei in Zgorzelec, angeblich aus Personalmangel, immer häufiger die gemeinsamen Streifengänge entlang der Neiße abgesagt. Seit einigen Wochen finden sie gar nicht mehr statt. Auch der neue Kommandant der städtischen Feuerwehr in Zgorzelec hat die Zusammenarbeit mit der deutschen Seite eingestellt. Polnische Kameraden der Feuerwehr bedauern das. Sie trauen sich aber nicht, ihre Meinung offen zu äußern. Deutsch-polnische Eiszeit im Messiaen-Zentrum am Rand von Zgorzelec: Von Sachsen wurde der Bau des deutsch-polnischen Begegnungszentrum finanziert. Zuschüsse zum Betrieb lehnt Polen ab. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bürgermeister schwimmen gegen den Strom

Selbst das gemeinsame Feiern über die Neiße hinweg wird zum Problem. In wenigen Tagen feiert die Europastadt Görlitz/Zgorelec ihr Stadtfest. Auf dem deutschen Ufer der Neiße das Altstadtfest, auf dem polnischen Neißeufer wird das Jakuby-Fest gefeiert. Doch in diesem Jahr kocht wieder jede Stadt ihr eigenes Festsüppchen. Die polnische Seite hat alle gemeinsamen Aktionen für dieses Jahr abgesagt.

"Man muss erst einmal prüfen, warum sie abgesagt wurden, es können ja wirklich wichtige Gründe dahinterstecken", gibt sich der Görlitzer Kulturbürgermeister Michael Wieler diplomatisch und setzt auf den Zgorzelecer Bürgermeister Rafał Wojciech Gronicz. Der polnische Bürgermeister gehört nicht PIS-Partei an, setzt sich offen für die Europastadt ein und kämpft für weitere Zusammenarbeit. Oberbürgermeister Siegfried Deinege aus Görlitz (links) und sein Amtskollege Rafał Gronicz aus Zgorcelec bei der Eröffnung des Görlitzer Altstadtfestes und des gleichzeitigen Jakuby-Festes in Zgorzlec im letzten Sommer. Bildrechte: Tom Preznan

Der Görlitzer Kulturbürgermeister verfolgt die politische Entwicklung im Nachbarland und weiß um die Gefahren, denen sein polnischer Amtskollege augesetzt ist.

Am Rathaus in Zgorzelec ist noch immer die EU-Fahne gehisst. An anderen Rathäusern in der Region wird auf die blaue Fahne neuerdings verzichtet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ich bewundere seinen Mut. Rafał Wojciech Gronicz könnte jeden Tag sein Amt als Bürgermeister verlieren. Das befürchten auch einige seiner engsten Mitarbeiter. Michael Wieler Görlitzer Kulturbürgermeister

Sowohl in Görlitz als auch in der polnischen Nachbarstadt Zgorzelec sorgt die derzeitige Entwicklung für Bauchschmerzen. "Wir fallen zurück in die 1950er Jahre, die PIS macht alles kaputt", schimpft der Rentner Josef Koslowsky, der einst überzeugter PIS-Wähler war. Jetzt teilt er die kritische Einstellung seiner Frau gegenüber der Regierungspartei.

"Innerhalb der letzten zwei Jahre ist schon viel in den deutsch-polnischen Beziehungen zerstört worden. Es kann lange dauern, bis das wieder gut gemacht werden kann", bilanziert ein Zgorzelecer, der bereits vor einem Jahr nach Görlitz gezogen ist. "Damals war es eine schwere Entscheidung, aber es war die absolut richtige, wenn ich jetzt nach Polen schaue", erklärt der Wahl-Görlitzer und lächelt verschmitzt.