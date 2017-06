2015 hatte die Stadt Zittau beschlossen, die marode Mandaukaserne abzureißen. Dagegen regte sich Widerstand. Dann gab es Hoffnungen: Im März dieses Jahres kaufte der Ostritzer Investor Thomas Göttsberger überraschend den denkmalgeschützten Gebäudekomplex, um ihn zu retten. Doch: Kurz vor dem Eigentümerwechsel hatte die Stadtverwaltung ein Nutzungskonzept für die Mandaukaserne erstellt, zusammen mit einem renommierten Projektierungsbüro aus Dresden. Um dieses Konzept umsetzen zu können, stellte der Bund aus der Städtebauförderung knapp vier Millionen Euro in Aussicht. Das Land Sachsen signalisierte ebenfalls Unterstützung in gleicher Höhe.

Der Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker befürchtet nun, dass diese in Aussicht gestellten Fördermittel verlorengehen könnten. Denn die Frist, um die Unterlagen zur möglichen Nutzung abzugeben, lief an diesem Freitag ab. Damit die Fördermittel nicht verfallen, müssten Stadtverwaltung und Eigentümer gemeinsam an einem möglichen Nutzungskonzept mit einer klaren Terminkette arbeiten. Gelingt das, dann könnte Oberbürgermeister Zenker sich vorstellen, um eine Fristverlängerung beim Bundesbauministerium zu bitten. Zeit dafür hätte er bis Ende des Monats.