Während der Bauarbeiten ist ein Ersatzverkehr mit Bussen von und nach Zittau eingerichtet. Die Baumaßnahme begann mit einer einwöchigen Sperrung zwischen Ebersbach und Zittau sowie Rybniste, Varnsdorf und Zittau. Im Anschluss können ab 17. August die Züge aus und in Richtung Dresden wieder bis Mittelherwigsdorf fahren. Dort beginnt ein umfangreicher Busersatzersatzverkehr: Fahrgäste mit Ziel Zittau fahren mit einem separaten Bus, Fahrgäste in Richtung Liberec nutzen einen direkten Expressbus nach Hradek nad Nisou zum dort startenden Zug. Ein dritter Bus fährt in Richtung Varnsdorf und Seifhennersdorf. Hier besteht ab Varnsdorf wieder Anschluss an den Zug.



In die Modernisierung der gesamten Bahninfrastruktur in Zittau werden rund 45 Millionen Euro investiert. Mit den ersten Arbeiten wurde bereits im vergangenen Jahr begonnen.



Die Zittauer Schmalspurbahn ist von den Bauarbeiten übrigens nicht betroffen und fährt wie gewohnt.