In Großschönau bei Zittau ist es am Mittwochnachmittag, kurz nach 17 Uhr, zu einem schweren Zugunfall gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN sagte, stieß ein Regionalzug an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Pkw zusammen. Der Kleinwagen eines örtlichen Pflegedienstes wurde von der Bahn rund 30 Meter mitgeschleift. Die 52 Jahre alte Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.