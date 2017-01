Instandhalten, Modernisieren, Entscheiden

Vattenfall als früherer Besitzer der Lausitzer Tagebaue und Kraftwerke hatte in den vergangenen Jahren viele Unternehmensentscheidungen hinausgezögert. Zu groß war der politische Druck im schwedischen Reichstag, dass sich der Staatskonzern nicht weiter in der Lausitz engagiert. Folgerichtig musste sich Vattenfall im Herbst 2016 von seiner Braunkohlesparte trennen. Auch darum wurden Entscheidungen über neue Tagebaue auf die lange Bank geschoben und Instandhaltungen auf ein Mindestmaß heruntergefahren.

Erweiterung des Tagebaus Nochten?

Doch mit der Übernahme durch die neuen tschechischen Eigentümer kommt offensichtlich wieder Dynamik in die Entwicklung des Unternehmens. So kündigt LEAG-Chef Helmar Rendez im Interview mit dem MDR an, möglichst noch im Frühsommer 2017 über mögliche neue Braunkohle-Tagebaue zu informieren. Dabei geht es um Milliardensummen. Allein die eventuelle Erweiterung des Tagebaus Nochten kostet nach Expertenmeinung rund eine Milliarde Euro. Umsiedlungen, Umverlegungen von Straßen und Schienen, Grundwasserabsenkungen, modernisierte Bergbautechnik. All das ist notwendig, wenn die Kraftwerke in Boxberg und Schwarze Pumpe weitere Jahrzehnte Braunkohle aus Nochten bekommen sollen.

Kraftwerk Jänschwalde zu alt für Weiterbetrieb

Bergbau-Fachleuchte gehen davon aus, dass sich die LEAG für eine Erweiterung der Tagebaue Welzow und Nochten entscheiden wird. Zudem werde das Kohlefeld bei Reichwalde voraussichtlich wie geplant abgebaut. Den ursprünglich vorgesehenen Tagebau Jänschwalde-Nord bei Guben werde es aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben, so die Prognose einiger am Prozess Beteiligter. Denn das benachbarte Kraftwerk Jänschwalde sei mit fast 30 Jahren technisch zu alt, um weitere 30 Jahre laufen zu können.

Die LEAG selbst hält sich dazu bislang bedeckt und verweist auf den Frühsommer 2017. Fest steht – das Unternehmen will auch 2017 rund 1,5 Milliarden Euro ausgeben. Die größte Summe davon – rund 650 Millionen Euro – fließe in die Instandhaltung und Modernisierung der Anlagen sowie in die Herstellung des Cottbuser Ostsees. Auf rund 500 Millionen Euro belaufen sich die Kosten für die etwa 8000 Mitarbeiter. Sie gehören zu den Spitzenverdienern in der ostdeutschen Industrie mit Jobgarantie bis Ende 2020.

LEAG als Lausitzer Konzern in der Lausitz

LEAG statt Vattenfall: Seit Herbst 2016 führt ein neuer Konzern die Tagebaue und Kraftwerke der Lausitz. Nach eigenen Angaben sichert die LEAG insgesamt rund 20.000 Jobs in der Region. Doch das Braunkohlegeschäft ist langfristig ein Auslaufmodell. Das räumt unterdessen auch die LEAG ein. Darum komme es darauf an, dass sich das Unternehmen langfristig als Energie-Technologiekonzern profiliert. So die strategische Sicht von Vorstandschef Helmar Rendez. Dass sich die Lausitz dabei selbst neu organisiert sei sehr wichtig, erklärt der Manager. Nur so könne der wirtschaftliche Strukturwandel ein Erfolg werden.

Wirtschaftsregion Lausitz am Start

Inzwischen laufen die Vorbereitungen für die Schaffung einer länderübergreifenden Strukturgesellschaft auf Hochtouren. Sie soll die wirtschaftliche Entwicklung vom künftigen Großflughafen BER bis zum Zittauer Gebirge schneller vorantreiben. Die Aufgaben der neuen Gesellschaft wachsen fast im Monatstakt. Denn nicht nur die Zukunft der Braunkohlewirtschaft ist ungewiss, auch die des Schienenfahrzeugbaus in Bautzen, Görlitz und Vetschau.

Nachdem zunächst nur die Landkreise Bautzen, Görlitz, Spree-Neiße, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Dahme-Spreewald und die kreisfreie Stadt Cottbus das Projekt "Wirtschaftsregion" unterstützten, wollen sich nun auch die Länder Sachsen und Brandenburg sowie die Lausitzrunde daran beteiligen. Das Ziel aller Gesellschafter: endlich eine Lobby schaffen für eine Region mit rund 1,1 Millionen Menschen, die bislang eher eine Nebenrolle in der sächsischen und brandenburgischen Landespolitik spielte.

Aus Fehlern lernen

Es war im April 1999. Die Wirtschaftsminister aus Sachsen und Brandenburg, Schommer und Dreher, trafen sich in Hoyerswerda zu einer Lausitzer Strukturkonferenz. Das Thema schon damals: wie weiter nach der Braunkohle? Ein Konzept sollte bis zum Sommer 1999 erarbeitet werden.

Blickt man zurück, blieb es bei der Ankündigung. Das angekündigte Papier fehlt bis heute. Dies dürfe nicht noch einmal passieren, bilanziert der Oberbürgermeister von Weißwasser Torsten Pötzsch. Darum gäbe es mit der Lausitzrunde, in der viele Bürgermeister und Landräte organisiert sind, endlich das richtige Gremium, um Druck zu machen. Druck, damit sich die Landesregierungen und die Bundesregierung im Sinne eines Strukturwandels in der Lausitz bewegen.

Pläne für Technologiezentrum

Schon am heutigen Dienstag werde die Lausitzrunde wieder im Bundeswirtschaftsministerium vorstellig sein. Es geht um Geld für Konzepte, um neue Unternehmen in die Lausitz zu holen und den Bestand zu sichern. So soll noch in diesem Jahr ein Technologiezentrum gebaut werden. Damit wollen die Strukturmanager junge Lausitzer Hochschulabsolventen davon überzeugen, in der Region ein eigenes Unternehmen zu gründen.

Die Ankündigung scheint vorerst zu fruchten: Die Mehrheit der Absolventen der BTU Cottbus-Senftenberg fand 2016 einen Job in der Lausitz und blieb in der Region. Die Stadt Cottbus rief darum schon mal ihr neues Motto aus: "Cottbus wächst" – auf inzwischen 100.600 Einwohner. Möglicherweise ein Modellfall für eine neue Lausitz.