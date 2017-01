Graue Malerdecken schützen die Wege in der Ausstellung noch vor Schmutz und Staub. Mittendrin bauen Handwerker Tische und Ausstellungsmöbel zusammen. Frauen putzen mit Glasreiniger die Vitrinen blank. Überall im neuen Computer-Museum herrscht am Freitagmittag hektisches Treiben. Es wird Nacht sein, bevor der letzte Mitarbeiter das Museum verlässt. In all dem Durcheinander steht Museumsleiterin Andrea Prittmann und versucht, den Überblick zu behalten. In wenigen Stunden wird das Zuse-Computer-Museum in der Bonhoefferstraße in Hoyerswerda eingeweiht.