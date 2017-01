In Gaußig sind am Dienstag zwei Menschen bei einem Wohnhausbrand ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei den Toten um das Ehepaar, das allein in dem Haus lebte. Während der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Leichen des 86-Jährigen und seiner 91-jährigen Frau.



Bis in den Vormittag waren die Freiwilligen Wehren der umliegenden Ortschaften sowie die Berufsfeuerwehr Bautzen mit den Löscharbeiten beschäftigt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Unter Leitung der Kriminalpolizei wird ein Brandursachenermittler das Gebäude untersuchen.

Das Feuer wurde gegen 4:40 Uhr gemeldet. Für das ältere Ehepaar, das in dem Haus lebte, kam jede Hilfe zu spät. Bildrechte: MDR/Lausitznews