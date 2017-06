Sachsen und Bayern gehen gemeinsam gegen Wohnungseinbrecher vor. Wie die Innenminister Markus Ulbig und Joachim Herrmann mitteilten, gab es am Dienstag einen ersten Einsatz beider Landespolizeien in Oberfranken und Südwestsachsen. Dabei habe man aber keine Einbrecher geschnappt. Dafür konnten Straftaten wie Kennzeichenmissbrauch und Rauschgiftdelikte konnten aufgedeckt werden, hieß es.

An dem Einsatz waren rund 100 Beamte beteiligt. Sie hätten mehr als 300 Personen und Fahrzeuge überprüft, so die Minister. Für die zweite Jahreshälfte kündigten die Innenminister weitere verstärkte Fahndungs- und Kontrolleinsätze an.