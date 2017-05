Befragung Flüchtlinge wollen deutsche Staatsbürger werden

Die Mehrheit der Flüchtlinge möchte in Deutschland bleiben und die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben. Das ist das Ergebnis einer nicht repräsentativen Pilotstudie des Forschungsnetzwerks Integrations-, Fremdenfeindlichkeits- und Rechtsextremismusforschung in Sachsen ( IFRiS ). Demnach möchten 70 Prozent der Befragten gern in Deutschland bleiben. Etwa ein Fünftel will gern in ein anderes Land umziehen. Nur knapp zehn Prozent der Flüchtlinge kann sich vorstellen, einmal in das Heimatland zurückzukehren. Für die sogenannte Pre-Test-Studie befragten die Wissenschaftler 61 Flüchtlinge vor allem aus Afghanistan, Iran und Syrien in Gemeinschaftsunterkünften in Leipzig, Dresden und Chemnitz. Fast alle Befragten (94,7 Prozent) fühlten sich zudem in Deutschland "sehr sicher" und "eher sicher", teilten die IFRiS-Forscher am Montag in Dresden mit.