Menschen mit Behinderung profitieren noch zu wenig vom Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen unterschätzen das Potenzial dieser Fachkräfte. Trotz guter Ausbildung finden sie noch immer schwer einen Arbeitsplatz, bestätigte Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch in der MDR-Radiosendung "Dienstags direkt". "Menschen mit Behinderung sind für uns wertvolle Fachkräfte und motivierte Arbeitnehmer", sagte Klepsch. "Wir müssen Unternehmen noch stärker sensibilisieren, dieses Potenzial zu heben." Das Dienstleistungsnetzwerk "Support" unterstütze gezielt Unternehmen bei der Einstellung von Menschen mit Behinderung. "Es ist notwendig, Barrierren auch in den Köpfen abzubauen", sagte die Ministerin.

Nach Angaben des Sozialministeriums gelten sechs Prozent der Arbeitslosen als schwerbehindert. Insgesamt 49 Prozent dieser arbeitslosen Schwerbehinderten sind jedoch ausgebildete Fachkräfte, 6,9 Prozent sind sogar als Spezialisten eingestuft. Ein Inklusionsunternehmen in Sachsen ist der Radeberger Dienstleister "Paso Doble". "Bei uns arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen", erklärte Geschäftsführer Martin Wallmann. "Die Hälfte unserer Arbeitnehmer haben eine Beeinträchtigung."

Zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hat das Sozialministerium vergangenes Jahr einen Landesaktionsplan mit etwa 200 Maßnahmen aus allen Politikfeldern verabschiedet. "Damit ist ein Meilenstein gelungen", sagte Klepsch. "Alle Menschen mit Behinderung sollen einen gleichberechtigten Zugang zur Gesellschaft bekommen." Das sächsische Sozialministerium hat zur Umsetzung des Landesaktionsplans im vergangenen Jahr fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Weitere Maßnahmen sollen die Ministerien jetzt eigenständig finanzieren. Für die Ausbildung von Inklusionsassistenten an Schulen sind laut dem Plan allein 50 Millionen Euro bis zum Jahr 2020 veranschlagt, die durch das Kultusministerium bereitgestellt werden sollen.

Ein wichtiger Aspekt ist neben der Integration in den Arbeitsmarkt auch die Ausbildung von Menschen mit Behinderung. Hier besteht nach Aussage des Vize-Landtagspräsidenten Horst Wehner noch Nachholbedarf. Die Förderprogramme müssten viel intensiver ausgeschöpft werden. Nur so könne gewährleistet werden, dass möglichst viele Menschen mit Behinderung den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt schaffen. "Die Förderprogramme müssen zielgerichtet angewendet werden, damit die Menschen nicht in der Behindertenwerkstatt arbeiten müssen", erklärte er dem MDR.