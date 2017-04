Für die Beiersdorf AG war 2016 sehr erfolgreich. So stieg der Jahresüberschuss um 56 Millionen Euro auf 727 Millionen Euro und auch für 2017 peilt der Hamburger Kosmetikriese weiteres Wachstum an. Doch die Marke Florena taucht im aktuellen Geschäftsbericht nicht auf.

Gibt es also wieder Anlass zur Sorge? Auf Nachfrage von MDR SACHSEN hieß es aus Hamburg, dass der Konzern zu einzelnen Tochtergesellschaften keine Zahlen ausweist. Doch am positiven Ergebnis seien alle Beiersdorfer beteiligt. Florena wird bei der Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH abgefüllt. Die Beiersdorf AG hatte das sächsische Werk im Jahr 2002 übernommen. Seitdem war immer wieder mal von Schließung die Rede. Das scheint aber vom Tisch zu sein.

Am Beiersdorf-Standort Waldheim soll die Produktpalette erweitert werden. Bildrechte: "Beiersdorf AG"

Als Grund für die Stärkung des sächsischen Standortes gab Beiersdorf an, dass sich Florena auch im abgelaufenen Geschäftsjahr in Deutschland weiter behauptet habe. "Wir fokussieren uns auf die großen und erfolgreichen Segmente der Marke Florena, vor allem auf Gesichts- und Handcremes", hieß es aus Hamburg.



Derzeit sind in Waldheim 265 Mitarbeiter beschäftigt. Bei der Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH werden neben der Marke Florena auch Produkte der Marken Nivea und Eucerin abgefüllt. Weiterhin werden im Florena-Werk auch Sachets dieser Marken – das sind in Folie eingeschweißte Proben und Einmalanwendungen von Kosmetikartikeln – produziert.