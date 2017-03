In Sachsen hat die Koordinierungs- und Beratungsstelle Radikalisierungsprävention (KORA) ihre Arbeit aufgenommen. Wie Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) bei der Vorstellung in Dresden betonte, will der Freistaat mit dem seit Anfang März laufenden Projekt über islamistische Radikalisierung aufklären und potenziell Betroffenen eine Anlaufstelle bieten. Bisher gebe es drei Beratungsfälle. Die Ministerin ließ allerdings offen, ob es sich dabei um Radikalisierte oder um Angehörige handelt.

Ähnlich wie beim Thema Rechtsextremismus wird über die neue Beratungsstelle auch ein Aussteigerprogramm angeboten. KORA ist ein Kooperationsprojekt des sächsischen Integrations-, des Innen- und des Justizministeriums und arbeitet unter dem Dach des Demokratiezentrums Sachsen. Für das neue Projekt gibt es allerdings nur eine Personalstelle, im Demokratiezentrum arbeiten zwei weitere Experten. KORA soll Köpping zufolge vor allem bündeln, koordinieren und vermitteln.

Wir brauchen Konzepte, wo wir möglichst frühzeitig an die Menschen rankommen - dort, wo die Radikalisierung beginnt. Markus Ulbig (CDU) Sächischer Innenminister

Aufgerufen seien alle - in Familien, Schulen, Sportvereinen, aber auch in den muslimischen Gemeinden bis hin zu den Justizvollzugsanstalten. Jeder, der etwas wahrnimmt, solle sich an KORA wenden. Eine zentrale Telefonnummer ist wochentags von 9 bis 16 Uhr geschaltet.

Das Programm richtet sich sowohl an Deutsche, die radikalisiert aus dem Ausland zurückkommen, als auch an radikalisierte Flüchtlinge. KORA wolle "wie eine ausgestreckte Hand in die Gesellschaft" agieren, sagte Ulbig. Neben Trägern der Wohlfahrt und Demokratiearbeit würden auch die Polizei und der Verfassungsschutz in die Präventionsarbeit einbezogen. Vergleichbare Projekte gebe es bereits in Hessen. Die neue Anlaufstelle setze auch auf den Dialog mit muslimischen Organisationen und Gemeinden, sagte Köpping. Ihnen komme in der Prävention eine wichtige Rolle zu. Aktuell leisteten muslimische Gemeinden eine "hohe Integrationsarbeit".

In Sachsen sind Köpping zufolge derzeit 15 muslimische Gemeinden bekannt, ihre Zahl nehme zu. Köpping kündigte an, muslimische Gemeinden gezielt zu besuchen. Auch in den Gefängnissen soll das Programm greifen.

Wir müssen Gefangene, die sich radikalen Gruppen anschließen, so früh wie möglich erkennen Sebastian Gemkow (CDU) Sächsischer Justizminister

Nur wenn das gelinge, gebe es "die Chance, sie durch unsere Deradikalisierungstrainings von ihrem Kurs abzubringen". KORA werde die Zusammenarbeit aller beteiligter Institutionen auf ein neues Fundament stellen und im Justizvollzug bereits bestehende Maßnahmen für radikalisierte Gefangene und Radikalisierungsgefährdete ausweiten.

Das Demokratiezentrum Sachsen bündelt und vernetzt alle Aktivitäten vom Bund und dem Freistaat im Bereich der Förderung von Demokratie und Vielfalt gegen jegliche Form des Extremismus. Für das Zentrum stehen in diesem Jahr rund 577.000 Euro aus Landes- und Bundesmitteln zur Verfügung, davon 200.000 Euro für KORA. 2018 sind insgesamt 668.000 Euro vorgesehen. In Sachsen sind derzeit 190 Salafisten bekannt. Über mögliche sogenannte Gefährder will Innenminister Markus Ulbig (CDU) am Mittwoch bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik informieren.