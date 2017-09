In Sachsen startet die Vorbeugung gegen islamistische Extremisten. In Dresden wurde eine Beratungsstelle eröffnet, an die sich Betroffene und Angehörige wenden können, um den Ausstieg zu schaffen. Integrationsministerin Petra Köpping erklärte, als Partner sei der Verein Violence Prevention Network gefunden worden, um gemeinsam dem religiös begründeten Extremismus in Sachsen vorzubeugen. "Wir wollen aktiv werden, bevor etwas passiert", so die Ministerin.