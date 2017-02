Letzte Vorbereitungen - dann geht es 150 Meter in die Tiefe. Bildrechte: MDR/Monika Tauber

Nur noch eine reichliche Woche Zeit haben die fünf Studenten der Bergakademie Freiberg, dann wird es ernst. Denn am 15. Februar wollen die jungen Leute für zehn Tage an einem Treffen von insgesamt neun Grubenwehren im US-amerikanischen Denver teilnehmen. Dort, am Fuß der Rocky Mountains, wollen die Freiberger zeigen, was sie zu Hause gelernt haben.

Katastrophenmanagement in der Praxis

"Die Notwendigkeit, Studenten intensiver im Katastrophenmanagement und in der Funktionsweise der Grubenwehr auszubilden, ist ein weltweiter Trend", erklärt Helmut Mischo, Leiter des Forschungs- und Lehrbergwerks "Reiche Zeche" in Freiberg und Professor für Rohstoffabbau und Spezialverfahren unter Tage. Auch in den USA sei das ein wichtiger Studieninhalt. Umso schöner ist es für Mischo, dass nun sächsische Studenten an einer großen gemeinsamen Übung verschiedener studentischer Grubenwehren teilnehmen. "Unser Team ist sehr, sehr intensiv am Üben. Sowohl hier auf dem Lehrbergwerk als auch bei den Ausbildungspartnern."

Anforderungen steigen

Die Grubenwehr ist im Bergbau unverzichtbar. Im Ernstfall muss sie Menschen bergen oder nach Unglücken das Bergwerk sichern.

Schnelles und umsichtiges Handeln ist bei der Bergung von Verletzten gefragt. Bildrechte: MDR/Monika Tauber "Daher ist es wichtig, dass die verantwortlichen Ingenieure um die Belastungen, Risiken und Anforderungen an die Grubenwehrmänner wissen." In den letzten Jahren hat sich der Bergbau stark verändert. Die Fördermethoden sind effektiver, der Personaleinsatz geringer geworden. Damit seien auch die Anforderung an künftige Ingenieure gestiegen, erklärt Mischo. Deshalb hat die TU Bergakademie zwei neue Studienmodule zur Bergwerkssicherheit ins Leben gerufen.

Ziel ist es, den Studenten die reale Belastung eines Grubenwehreinsatzes zu verdeutlichen. Deshalb muss die studentische Grubenwehr mit Atemschutzgeräten in die Grube fahren und sich in 150 Meter Tiefe durch das unwegsame Gelände an den Unglücksort oder die verletzten Bergleute heranpirschen. Zwischendurch muss immer wieder telefonisch die Einsatzzentrale kontaktiert und Meldung über die Lage gemacht werden. Wie ist der Zustand der Grube? Ist Gas ausgeströmt, gibt es Verletzte? Das sind die Fakten, die jetzt wichtig sind.

Die Atemschutzgeräte wiegen etwa 15 Kilogramm. Bildrechte: MDR/Monika Tauber Wenn Verletzte gefunden werden, muss erste Hilfe geleistet werden. Danach werden die Menschen durch die Gänge nach oben gebracht. Auch das ist Teil des Trainings, das die fünf Studenten absolvieren. Schnelles und überlegtes Handeln ist in solchen Gefahrensituationen gefragt. Dass man das nicht ausschließlich im Hörsaal lernen kann, versteht sich von selbst.

Erster internationaler Vergleich

Die Fahrt in die USA wird der erste internationale Vergleich für die Freiberger Studenten. "Was können wir lernen? Aber auch was können wir an Erfahrungen weitergeben", fasst Mischo das Ziel der Reise zusammen. Bei der mehrtägigen Übung in der "Edgar Mine" werden die studentischen Grubenwehren gemeinsam das Bergwerk erkunden und vermisste Bergleute suchen und bergen.

Die Studenten trainieren das Bergen eines Verletzten. Bildrechte: MDR/Monika Tauber Dabei werden sie Feuer löschen müssen und unter Atemschutz arbeiten. Auch die Interaktion und die Verständigung mit ausländischen Teams soll trainiert werden. Studenten müssten als spätere Ingenieure bei solchen Einsätzen die Stabsarbeit übernehmen, so Mischo. Bis dahin sind es aber noch ein paar Tage Zeit, die die Studenten intensiv nutzen. So steht schon am Dienstag eine weitere Trainingseinheit im Kalibergwerk Zielitz, nördlich von Magdeburg, auf dem Plan.