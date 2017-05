Die sächsischen Bergparaden sind in die bundesweite Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen worden. Am Montagabend wurde in Berlin die Urkunde überreicht, wie die Unesco-Kommission mitteilte. Zur Begründung erklärte die Kommission, die Paraden mit eigens gefertigten Uniformen nach historischem Vorbild trügen zur Identität der Teilnehmer bei. Außerdem spielten sie eine wichtige Rolle bei der kulturgeschichtlichen Entwicklung des Landes.

Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel