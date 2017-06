Der ausgebrannte Autokran am Autobahndreieck Nossen konnte am späten Mittwochabend geborgen und abtransportiert werden. Die Bergung hatte am Morgen begonnen und zog sich länger hin, als angenommen. Das mehr als 80 Tonnen schwere Wrack musste vor dem Abtransport in zwei Teile zerlegt werden. Durch die Hitze waren jedoch viele Schraubverbindungen geschmolzen und ließen sich nicht mehr lösen. Gegen 21 Uhr war es dann geschafft. Mit einem Kran wurden die Teile auf das Abschleppfahrzeug gehoben und weggebracht.