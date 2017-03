Bertelsmann-Stiftung Sachsens Kitas mangelt es an Führungspersonal

Leiter von Kindertageseinrichtungen haben zu wenig Zeit für ihre Führungsaufgaben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Bertelsmann-Studie. In sächsischen Kitas fehlen demnach mehr als 1.000 Vollzeit-Stellen für Leitungsaufgaben. Um das umzusetzen, müsste Sachsen laut der Studie 62 Millionen Euro zusätzlich in die Personalkosten stecken.

Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung, sagte, in Kita-Ausbau und bessere Betreuungsschlüssel seien in ganz Deutschland in den vergangenen Jahren erhebliche Summen investiert worden. Die Ausstattung der Kitas im Leitungsbereich sei dagegen zumeist vernachlässigt worden. "Die gestiegenen Ansprüche von Eltern, Gesellschaft und Politik kann eine Kita kaum erfüllen, wenn nicht wenigstens eine halbe Stelle für Leitungsaufgaben vorhanden ist", so Dräger.