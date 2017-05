Berufungsprozess im KWL-Finanzskandal Leipzig bangt um 500 Millionen Euro

Am Montag hat in London der Berufungsprozess um einen der größten kommunalen Finanzskandale in Deutschland begonnen. Die Kommunalen Wasserwerke Leipzig stehen vor Gericht - mal wieder. Der ehemalige Geschäftsführer des Unternehmens, Klaus Heininger, hatte von 2006 bis 2007 undurchsichtige Geschäfte betrieben. Geheim und an allen Gremien vorbei hatte er millionenschwere Finanzdeals und riskante Kreditwetten in London abgeschlossen, die die Stadt Leipzig zehn Jahre später noch einiges kosten könnten.