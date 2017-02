Studie der Universität Leipzig Beratung in Apotheken soll besser werden

Eine Situation, die Apotheker täglich erleben: Ein kranker Kunde möchte ein rezeptfreies Medikament kaufen. Schließlich ist die Erkältung oder die Magen-Darm-Grippe nicht so schlimm, dass er zum Hausarzt muss. Gerade dann sind die Pharmazeuten in Sachen Beratung gefragt. Denn das falsche Medikament oder eine fehlerhafte Dosierung können schlimme Folgen haben.

"Die Selbstmedikation beruht im Wesentlichen auf der Eigendiagnose des Patienten", sagt der Leiter der Klinischen Pharmazie an der Universität Leipzig, Thilo Bertsche. "Zur Auswahl der richtigen Medikation ist daher die Beratung in der öffentlichen Apotheke besonders wichtig. Der Apotheker muss zudem bei Verdacht auf eine ernsthafte Erkrankung rechtzeitig an den Arzt verweisen."