In Sachsens Museen sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Besucher gekommen. So stehen bei den Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden mit rund 2,3 Millionen etwa 200.000 weniger Gäste zu Buche. Das ist ein Minus von etwa neun Prozent. Ins Deutsche Hygiene-Museum Dresden kamen rund 261.000 Besucher und damit 2.000 weniger, ins Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz nur 58.000 - gut ein Fünftel weniger. Kunstministerin Eva-Maria Stange sieht darin übliche Schwankungen, die im Toleranzbereich liegen. "Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben", so die SPD-Politikerin.



Dem 2014 eröffneten Archäologiemuseum fehle noch die überregionale Bekanntheit. Die Kunstsammlungen in der Landeshauptstadt und das Hygienemuseum träfe der Einbruch beim Tourismus. Stange will die Museen aber auch nicht ausschließlich über Zahlen bewertet wissen: "Unsere Museen werden nicht allein an Besucherzahlen gemessen, sondern vor allem an der hervorragenden Qualität ihrer Ausstellungen und Angebote." Sie seien wichtige Institutionen der kulturellen Bildung, aber zunehmend auch Orte des öffentlichen gesellschaftlichen Dialogs zu Fragen der Zeit. "Und diese Aufgabe erfüllen sie hervorragend und erfolgreich", ist die Ministerin überzeugt.