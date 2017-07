MDR SACHSEN: Sie haben sich große Sorgen gemacht. Welche Verwandten aus Ihrer Familie sind mit diesem Bus unterwegs gewesen?

Frank Walther: Es war einmal meine Mutter und meine Ex-Schwiegermutter. Die fahren schon seit mehreren Jahren mit dieser Reisegesellschaft und waren wieder unterwegs zum Gardasee.

Wann hat Sie gestern die Nachricht ereilt und wie hat sie sie ereilt?

Ich hatte es in den Nachrichten gesehen und hatte so ein Bauchgefühl. Dann habe ich mich bei der Hotline gemeldet. Und die haben mir bestätigt, dass die beiden Namen auf der Passagierliste auftauchen.

Wie ging es dann weiter?

Da wurden erstmal meine Daten abgefragt, die Adressen von meiner Mutter, von meiner Ex-Schwiegermutter. Und dann wurde mir gesagt, dass die Polizei sich bei mir meldet. Das tat sie aber nicht.

Wann haben Sie die Information erhalten, dass sich die Polizei bei Ihnen meldet?

So zwischen 10 und 11 Uhr ungefähr.

Wie verlief dann der Tag?

Nachdem keine Meldung kam, habe ich gegen 14 Uhr wieder angerufen und bekam die lapidare Auskunft: „Wie dürfen Ihnen nichts sagen.“ Dasselbe um 15 Uhr, um 16 Uhr. Ab dann wurde ich nur noch vermittelt zur Polizeidirektion. Erst zur Kriminalpolizei in Hof. Die hat gesagt, das ist nicht unser Ressort, das macht die Verkehrspolizei. Die hat gesagt: „Nein, das macht Görlitz.“ Und dann habe ich mir das nicht mehr gefallen lassen und wollte eine Auskunft. Und die hatten mir versprochen, mich innerhalb einer halben Stunde zurückzurufen. Das taten sie auch und haben mir gesagt, ich soll die Hotline anrufen und dort bekomme ich Auskunft. Da habe ich 18 Uhr die Hotline wieder angerufen: „Wir dürfen Ihnen nichts sagen.“ Dann habe ich wieder die Polizei angerufen und der war auch ganz entsetzt. Und dann habe ich kurz vor Mitternacht meine Wutmail geschrieben. Heute früh habe ich dann wieder die Hotline angerufen. Und die wurde um 6 Uhr abgeschaltet. Jetzt geht nur noch die Verkehrspolizei ran. Und die haben mir um halb acht gesagt, dass meine Mutter im Krankenhaus liegt und meine Schwiegermutter als vermisst gilt. Wir haben also noch keine Mitteilung, dass sie verstorben ist.

Was geht einem da durch den Kopf, wenn man überlegt, dass man Angehörige hat, die in großer Gefahr waren und man nicht weiß, wie es ihnen jetzt exakt geht? Was kommt da in einem hoch, wenn man immer wieder vertröstet wird? Bei Ihnen waren es ja fast 24 Stunden.

Man ist natürlich richtig aufgewühlt. Später kam noch die Wut hoch über diese miserable Betreuung. Am meisten stieß mir der Herr Dobrindt auf, der dort auftauchte und erzählte, wir haben alles im Griff, es wird alles organisiert, es sind Seelsorger unterwegs. Ich habe bis jetzt noch keinen Seelsorger gesehen. Es hat sich noch niemand bis jetzt bei uns gemeldet. Ich war soeben, vor einer Stunde, bei meiner Ex-Frau. Die weiß bis jetzt noch nicht, dass ihre Mutter tot ist. Niemand hat sie informiert, niemand ruft an. Es ist alles nur durch Eigeninitiative rausgekommen. So ist der Stand bis jetzt und es sind jetzt fast 30 Stunden vergangen.

Wie wollen Sie jetzt weiter verfahren? Wollen sie hinfahren, wollen Sie Ihre Mutter abholen?

Nachdem ich Informationen bekommen habe, wo meine Mutter liegt, habe ich auch die Telefonnummer bekommen und habe dort angerufen. Ihr geht es relativ gut. Sie ist natürlich ruhig gestellt. Dort sind sechs Mitfahrer aus dem Bus, die werden jetzt nach Dresden verlegt. Und auch da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Wo die hinkommen, ob die ins Krankenhaus kommen, keine Ahnung. Das Krankenhaus hatte mir versprochen, dass sie sich bei mir melden.

Was kritisieren Sie an dem was Sie erlebt haben?

Also, die Organisation war absolut unterirdisch. Mein Bruder, meine Ex-Frau, meine Tochter, die Enkelkinder – niemand wurde informiert. Bis jetzt nicht. Aus Hoyerswerda sind mindestens drei verstorben. Ich habe gerade nochmal telefoniert mit den anderen. Bei einem hat die Polizei gestern die Wohnung der Eltern aufgebrochen. Er wollte Blumen gießen als er nach Hause kam und hat festgestellt, er kommt zur Tür nicht rein. Er hat das als Einbruch gemeldet. Und daraufhin hat die Polizei ihm gesagt: „Es war kein Einbruch, wir mussten DNA holen.“ Es ist niemand informiert worden, auch er weiß noch nicht, was mit seinen Eltern ist. Die gelten auch noch als vermisst. Also der Informationsfluss ist einfach katastrophal gewesen. Seelsorge gibt es nicht. Meine Ex-Frau bis jetzt noch keinen einzigen Seelsorger gesehen und weiß noch nicht einmal, dass ihre Mutter tot ist.

Werden Sie sich jetzt an jemanden wenden, um Hilfe zu bekommen?

Ich habe schon einen Arzt aufgesucht. Bei mir ist das Problem jetzt nicht so groß. Da gibt es schlimmere Betroffene, wo man eigentlich etwas erwartet hätte. Zumindest hieß es in den Medien, das es läuft. Was aber nicht so ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir ein Einzelfall sind.