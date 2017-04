Es sind oft nur wenige Sekunden, die das Leben verändern können. Als eine Dresdner Radfahrerin am Freitagabend mit ihrem schwarzen Fahrrad in Richtung Bischofsplatz einbog, wusste sie noch nicht, dass sie später im Krankenwagen mit Blaulicht durch die Stadt fährt. Dass sie am Wochenende nicht grillen und auch nicht an der Elbe in der Frühlingssonne sitzen wird.

Bildrechte: MDR/Roland Halkasch Zusammen mit einem Freund radelt sie durch den Frühlingsabend, als sich ein Fahrzeug von hinten nähert. Weil sich das Kopfsteinpflaster schlecht befahren lässt, tritt sie mit ihrem Begleiter auf dem dünnen Asphaltstreifen neben den Gleisen in die Pedale. Das wird sich Sekunden später als verhängnisvoll erweisen. Auf der Höhe der Rudolf-Leonhardt-Straße am Bischofsplatz erfasst das Richtung Königsbrücker Straße steuernde Auto die Radfahrer. Die Frau wird schwer verletzt. Ihr Begleiter wird nur leicht verletzt und kommt mit dem Schrecken davon. Ein Alkoholtest bei der Autofahrerin ergibt einen Wert von 2,52 Promille. Die Polizei zieht den Führerschein der Frau sofort ein. Am Ende des Abends zeigt ein leuchtpinkfarbener Kreis, wo die Radfahrerin und ihr Fahrrad auf die Straße stürzten.

Bildrechte: MDR/Roland Halkasch Nach dem schweren Verkehrsunfall am Bischofsplatz treffen sich am Sonnabendabend etwa 30 Radfahrer an der unübersichtlichen Kreuzung, um auf die Sicherheitslücken aufmerksam zu machen. Dort, wo auf der Straße die pinkfarbenen Kreise zu sehen sind, setzen sie sich und blockieren für 15 Minuten die Straße. "Der Unfall ist symptomatisch für den Verkehrsalltag in Dresden", erklärt die Initiative "Critical Mass Dresden", die mit zu dieser Aktion aufgerufen hatte. Einerseits gefährdeten gewissenlose Autofahrer schwächere Verkehrsteilnehmer. Sie hätten kein Bewusstsein für die Gefahr, die von ihnen und ihren Fahrzeugen ausgeht. "Andererseits hat die Stadt anscheinend auch keine Vorstellung, wie wenig Schutz die schlechte oder fehlende Infrastruktur Radfahrern bietet", heißt es in einer Erklärung. Die Radfahrer fordern die "sofortige Entschärfung von gefährlichen Straßenabschnitten und Kreuzungen" sowie die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept.

ADFC sieht Mitschuld bei der Stadt

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) sieht bei der Stadt Dresden eine Mitschuld an dem schweren Verkehrsunfall. "Aufgrund des schlechten Kopfsteinpflasters am Bischofsplatz fahren Radfahrer oft auf den Asphaltflächen am Straßenbahngleis und bewegen sich damit in der Fahrtlinie der Autofahrer", sagt ADFC-Vorstandsmitglied Nils Larsen MDR SACHSEN. "Die Stadt hätte schon vor Jahren an den Straßenrändern einen Asphaltstreifen für Radfahrer anlegen können. Damit wäre der Unfall vermutlich vermieden worden", erklärt Larsen. "Ich sehe also eine Mitschuld der Stadt."

Große Gefahr: Kreuzung Bischofsweg /Königsbrücker Straße