Das tschechische Elbdorf Dolní Žleb in der Böhmisch-Sächsischen Schweiz hat es mit besonders aktiven Bibern zu tun. Immer wieder kommt es in der abgeschiedenen Gemeinde an der deutschen Grenze zu plötzlichen Stromausfällen, weil Bäume in die Freileitungen fallen. Sona Holingerova, eine Sprecherin des Stromversorgers CEZ sagte: "Die umgestürzten Bäume haben mit höchster Wahrscheinlichkeit Biber auf dem Gewissen - in zwei Fällen sind wir uns sogar absolut sicher."