Es gibt kein Fortbewegungsmittel, das alles kann. Es geht nicht um die Überschrift: Fahrrad und nichts anderes. Sondern um nachhaltige, ökologisch bewusste Mobilität in der modernen Gesellschaft.

E-Bikes werden immer populärer. Neuste Modelle sind kaum noch von üblichen Designrädern zu unterscheiden. Das bisherige klobige Erscheinungsbild gehört der Vergangenheit an. Sabine Epple sieht in den Elektro-Velos die Zukunft. Das E-Bike gebe jedem die Chance schwierige Landschaften und weite Wege zu bewältigen.

Klappräder sind eine nützliche Ergänzung für Autofahrer. Immer mehr davon sieht man in den Kofferräumen verstaut. Das Grassi zeigt auch hier vielfältige Wege, das Zweirad platzsparend zu zerlegen. Ein gern genommenes Argument für KFZ-Verfechter ist die fehlende Transportmöglichkeit auf dem Rad. Dank immer ausgeklügelteren Lastenfahrrädern gehört auch dieses Manko der Vergangenheit an.

In seiner Ausstellung zeigt das Grassi Museum auch handelsübliche Gebrauchsräder, wie sie etwa das Leipziger Unternehmen Rotor Bikes individuell anfertigt. Aber auch von Enthusiastenhand selbstgefertigte Kunstwerke, die nicht unbedingt für die Serienproduktion geeignet sind, kann man unter den rund 70 Exponaten bewundern.

Am Ende wird in die theoretische Zukunft des Velos geblickt: vollautomatische Prototypen, intelligente Smart-Bikes, Rahmen aus Carbon und Titan, Pappe und Holz oder aus Bambus aus Ghana – fair gefertigt. "Wir wollen zeigen, was das Fahrrad alles kann und welche Chancen im Fahrrad stecken", sagt Epple.