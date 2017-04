Von der Kaudroge Khat wurden 2016 mehr als 430 Kilogramm sichergestellt. 2015 gab es nur "vereinzelte Feststellungen". Bildrechte: Hauptzollamt Dresden

"Wir sind immer recht nah dran. Unsere Kollegen haben viel Erfahrung und versuchen sich in das Denken der Schmuggler hineinzuversetzen. Aus diesem Grund haben wir dieses Jahr eine deutlich höhere Aufgriffszahl erreichen können als in den Jahren zuvor", sagte Franz Horak MDR SACHSEN. Man könne daraus aber nicht ableiten, dass sich der illegale Rauschgifthandel vervielfacht hat, so Horak weiter. Das Hauptzollamt Dresden beschäftigt derzeit 1.039 Mitarbeiter.