"Es ist alles entspannt und friedlich geblieben wie in den vergangenen Jahren auch. Unsere Gäste haben schöne Tage und Nächte in Leipzig erlebt", sagt ein zufriedener Cornelius Brach, selbst Szenegänger und WGT-Pressesprecher.

Bereits zum 26. Mal hat am langen Pfingstwochenende das Wave-Gotik-Treffen stattgefunden. Etwa 21.000 Besucher erlebten an über 50 Veranstaltungsorten in Leipzig Konzerte, Lesungen, Friedhofsführungen und Mittelaltermärkte. Ein Drittel der Gäste war aus dem europäischen Ausland sowie unter anderem aus Südamerika, Japan und Australien angereist.

Über das Pfingstfest waren nicht nur die Gruftis unterwegs. In der Leipziger Innenstadt fand ebenfalls zum 26. Mal das Stadtfest statt. Von Freitag bis Pfingstsonntag gab es ein buntes Programm auf mehreren Bühnen. Auch einige WGT-Besucher stürzten sich in den Stadtfesttrubel, der nach Angaben von Gesamtorganisator Bernd Hochmuth rund 300.000 Menschen anlockte. Er sagte MDR SACHSEN: "Wir sind rundherum zufrieden. Nur der Regenguss am Sonnabend hat die Feierlaune der Gäste etwas unterbrochen und wir mussten den Auftritt des Jugendsinfonieorchesters absagen, was mir sehr leid tat". Trotz Wetterkapriolen und erhöhter Sicherheitsvorkehrungen habe alles sehr gut funktioniert und bis Sonntagabend sei viel los gewesen.