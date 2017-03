Noch steht nicht endgültig feststeht, wie viele Schüler in Sachsen in diesem Jahr tatsächlich aufs Gymnasium wechseln werden, zumal in der Übersicht noch die Daten von knapp 1.600 Kindern fehlen. Aber für das Kultusministerium steht jetzt schon fest: Der von Kritikern der neu geregelten Bildungsempfehlung befürchtete Ansturm auf die Gymnasien ist ausgeblieben - abgesehen von einzelnen Ausnahmen. So wollen in Dresden 82 Schüler ohne Bildungsempfehlung auf Gymnasium, im wenige Einwohner mehr zählenden Leipzig sind es dagegen mit 175 mehr als doppelt so viele. Und am Gymnasium in Rochlitz hat fast jeder fünfte bisher angemeldete Viertklässler keine Bildungsempfehlung.