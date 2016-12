Neben Becker waren unter anderem Sachsens GEW-Vorsitzende Uschi Kruse, eine Schulleiterin, ein Rechtsanwalt, zwei Wissenschaftler sowie Vertreter der Sächsischen Städte- und Gemeindetages sowie des Landkreistages zur Anhörung geladen. Wie Ausschussvorsitzender Patrick Schreiber Gespräch mit MDR SACHSEN sagte, waren die Meinungen der Experten zweigeteilt. Die Schulleiterin beispielsweise sehe zwar durch die Neuregelung mehr Arbeit auf die Lehrer zukommen, halte sie aber dennoch für akzeptabel. Die GEW dagegen sei vom Thema abgewichen und habe für ein längeres gemeinsames Lernen plädiert. Der Städte- und Gemeindetag habe mit dem Vorhaben keine Probleme. Er gab jedoch zu bedenken, dass es in einigen Schulen in Dresden und Leipzig künftig noch enger werden könnte.



Der neue Entwurf sieht vor, dass Eltern ihre Kinder - wenn sie den Notenschnitt in den Fächern Mathematik, Deutsch und Sachkunde von 2,0 nicht erreichen - nicht mehr nur mit einer Aufnahmeprüfung ans Gymnasium schicken können. Das letzte Wort sollen künftig die Eltern haben. In der Gesetzvorlage heißt das "Letztentscheidung". Dafür müssen sie aber laut Gesetzvorlage ein Beratungsgespräch mit dem Gymnasium wahrnehmen. Zuvor muss das Kind einen schriftlichen Test, eine sogenannte unbenotete Leistungserhebung, absolvieren.