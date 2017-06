Mehrere Hundert Schüler und Studenten haben am Mittwoch in Leipzig für bessere Lernbedingungen demonstriert. Zu Beginn seien rund 500 Menschen dem Protestzug gefolgt, sagte Andreas Haas, Lehramtsstudent und Mitorganisator der Demonstration. Am Ziel am Augustusplatz seien einige Stunden später rund 150 angekommen. Die Polizei machte keine Angaben zur Teilnehmerzahl.



Die Protestierenden zogen mit Transparenten und Musik durch die Innenstadt. Sie forderten unter anderem die Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems und der Hochschulzulassungsbeschränkung sowie mehr Geld für Bildungseinrichtungen. Zu der Demonstration unter dem Motto "Lernfabriken... meutern!" hatte der Freie Zusammenschluss von StudentInnenschaften aufgerufen. Neben Leipzig gab es am Mittwoch Protestaktionen unter anderem in Köln, Frankfurt, Jena und Lüneburg.