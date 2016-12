Es ist sein ersten Weihnachtsfest in Sachsen. Ein Weihnachten nach einem ereignisreichen Jahr in Sachsen, in Europa und der Welt. Einem Jahr, das stärker durch ein Auseinanderdriften als durch ein Zusammenrücken der Gesellschaft geprägt war. "Der Friede fällt nicht einfach vom Himmel", sagte der katholische Bischof von Dresden-Meißen Heinrich Timmerevers in seiner Weihnachtsbotschaft, die von MDR 1 Radio Sachsen ausgestrahlt wird. Die Menschen würden für den Frieden Verantwortung tragen.